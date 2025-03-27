В Госдуме прокомментировали планы Европы о размещении войск на Украине

Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала планы стран Европы разместить свои войска на территории Украины. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Журовой, российская сторона отрицательно относится к подобному сценарию. Она также объяснила, что России «ни к чему» приближение к ее границам войск НАТО.

«Мы к этим сценариям плохо относимся. Украина и была привлечена в этот конфликт, чтобы потом к нам подобраться поближе, всем это понятно. Президент наш будет обсуждать это с Трампом, я так понимаю. Наверное, это предмет обсуждения, но сам факт — нам приближение к нашим границам совершенно ни к чему», — заявила она.

Ранее Журова обвинила Украину в нарушении соглашения о прекращении огня.