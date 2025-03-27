Названы возможные сроки второго раунда консультаций РФ и США по Украине

Второй раунд консультаций Соединенных Штатов Америки и России по Украине может состояться в Эр-Рияде в середине апреля. Возможные сроки новой встречи назвал источник ТАСС.

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Технические консультации продолжатся, хотя связанные с проведением следующего раунда переговоров организационные вопросы еще не обсуждались, добавил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ведет диалог с Вашингтоном, так как представители Украины запретили себе общаться с российской стороной.