Путин предложил создать научный центр мониторинга вечной мерзлоты
Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением организовать центр мониторинга вечной мерзлоты, привлечь к исследованиям ведущие научные институты.
"Предлагаю создать специальный научный центр для мониторинга многолетней мерзлоты, привлечь к этой работе ведущие федеральные и региональные институты. Их исследования станут научной базой для технологии адаптации арктической инфраструктуры к процессам таяния мерзлоты", - сказал Путин на Международном арктическом форуме.
Глава государства напомнил, что особенность Арктики в том, что строительство ведется в условиях многолетней или вечной мерзлоты.
"Отсюда особые требования к проектированию, к самой конструкции зданий и сооружений, их надежности. При этом сегодня, с учетом изменения климата, важно видеть динамику, учитывать потенциальные риски", - заметил президент.
Путин добавил, что ему известно о создании реестра лучших практик строительства в Арктике.
"Такой опыт регионов важно масштабировать. Рассчитываю, что свое место в этом ряду найдет и идея арктических многофункциональных центров, когда социальные и административные учреждения, спортивные комплексы, организации сферы услуг размещаются под общей крышей в одном здании", - сказал он.