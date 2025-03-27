Путин предложил создать научный центр мониторинга вечной мерзлоты

Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением организовать центр мониторинга вечной мерзлоты, привлечь к исследованиям ведущие научные институты.

"Предлагаю создать специальный научный центр для мониторинга многолетней мерзлоты, привлечь к этой работе ведущие федеральные и региональные институты. Их исследования станут научной базой для технологии адаптации арктической инфраструктуры к процессам таяния мерзлоты", - сказал Путин на Международном арктическом форуме.

Глава государства напомнил, что особенность Арктики в том, что строительство ведется в условиях многолетней или вечной мерзлоты.

"Отсюда особые требования к проектированию, к самой конструкции зданий и сооружений, их надежности. При этом сегодня, с учетом изменения климата, важно видеть динамику, учитывать потенциальные риски", - заметил президент.

Путин добавил, что ему известно о создании реестра лучших практик строительства в Арктике.