Путин: число военнослужащих в арктической зоне будет расти

Количество военнослужащих в арктической зоне будет расти, рассказал президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, российский лидер рассказал о планах России по увеличению группировки войск в макрорегионе во время Международного арктического форума «Арктика —территория диалога».

«Количество военнослужащих здесь будет расти», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что Россия никогда и никому не угрожала в арктическом регионе.

Вместе с тем, пояснил Путин, Москва внимательно отслеживала ситуацию с ростом геополитической конкуренции на крайнем севере со стороны стран Североатлантического альянса, которые рассматривают регион как поле для потенциального конфликта.

По словам президента, российская сторона ответит на действия западных стран повышением боевых возможностей и модернизацией объектов военной инфраструктуры.