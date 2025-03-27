Путин: РФ отреагирует на участие Швеции и Финляндии в НАТО

Россия отреагирует на участие Швеции и Финляндии в деятельности НАТО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он указал, что беспокойство вызывает «только тот факт, что страны НАТО в целом все чаще обозначают крайний север в качестве плацдарма возможных конфликтов».

«Отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих новобранцев — Финляндии и Швеции, с которыми, кстати говоря, до недавнего времени не было вообще никаких проблем. Сами своими руками зачем-то создают. Зачем? Совершенно непонятно. Но, тем не менее, мы будем исходить из того, что есть, будем реагировать на все это», — сказал Путин во время своего выступления на пленарном заседании Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

Ранее президент России заявил, что РФ не допустит посягательств на свой суверенитет и «надежно защитит свои национальные интересы».