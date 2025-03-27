Путин заявил, что Россию беспокоит отношение НАТО к Крайнему Северу

Россию беспокоит, что страны НАТО все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«[Страны НАТО] отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих новобранцев — Финляндии и Швеции», — сказал Путин на пленарной сессии форума «Арктика — территория диалога».

Он при этом отметил, что до недавнего времени у России не было вообще никаких проблем с этими двумя странами.

Глава государства также подчеркнул, что Россия никому никогда не угрожала в Арктике, но надежно защитит свой суверенитет.

В середине марта директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что НАТО создает дополнительные угрозы безопасности России в Арктике. По его словам, судя по обновленной в июле прошлого года арктической стратегии Пентагона, следует ожидать активизации военно-тренировочной деятельности натовцев у северных российских рубежей.