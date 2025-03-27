Путин: РФ не допустит посягательств на свой суверенитет

Илья Родин

Россия не допустит посягательств на свой суверенитет, защитит свои интересы, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Путин: РФ не допустит посягательств на свой суверенитет
© РИА Новости

По данным агентства, российский лидер назвал приоритеты страны на пленарном заседании форума «Арктика —территория диалога».

«Мы не допустим посягательств на суверенитет нашей страны, надежно защитим наши национальные интересы», — подчеркнул Путин.

Ранее президент сообщил, что Арктика становится все более значимой не только для России, но и для всего мира. Он добавил, что это приводит к к усилению геополитической борьбы за позиции в макрорегионе.