Путин: РФ не допустит посягательств на свой суверенитет

Россия не допустит посягательств на свой суверенитет, защитит свои интересы, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, российский лидер назвал приоритеты страны на пленарном заседании форума «Арктика —территория диалога».

«Мы не допустим посягательств на суверенитет нашей страны, надежно защитим наши национальные интересы», — подчеркнул Путин.

Ранее президент сообщил, что Арктика становится все более значимой не только для России, но и для всего мира. Он добавил, что это приводит к к усилению геополитической борьбы за позиции в макрорегионе.