Путин прокомментировал слова Трампа о Гренландии

Слова американского лидера Дональда Трампа о намерении присоединить Гренландию к США — это не просто экстравагантное заявление, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом он сказал на пленарном заседании форума «Арктика — территория диалога».

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«Глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации», — сказал Путин.

По его словам, подобные планы появились у США ещё в 1860-е.

«Уже тогда американская администрация рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии. Но эта идея не получила тогда поддержку конгресса», — рассказал он.

Трамп заявил, что Гренландия "будет чем-то в будущем" США

Ранее Трамп заявил, что США необходима Гренландия для обеспечения национальной и международной безопасности.