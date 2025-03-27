Путин прокомментировал слова Трампа о Гренландии

Путин: слова Трампа о Гренландии — не просто экстравагантное заявление
Слова американского лидера Дональда Трампа о намерении присоединить Гренландию к США — это не просто экстравагантное заявление, заявил президент России Владимир Путин.
Об этом он сказал на пленарном заседании форума «Арктика — территория диалога».
RT ведёт прямую трансляцию.
«Глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации», — сказал Путин.
По его словам, подобные планы появились у США ещё в 1860-е.
«Уже тогда американская администрация рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии. Но эта идея не получила тогда поддержку конгресса», — рассказал он.
Трамп заявил, что Гренландия "будет чем-то в будущем" США
Ранее Трамп заявил, что США необходима Гренландия для обеспечения национальной и международной безопасности.