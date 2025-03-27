Ким Чен Ыну передали новый подарок от Путина

Посольство России в Пхеньяне передало лидеру КНДР Ким Чен Ыну медаль, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в Telegram-канале дипведомства. Отмечается, что ранее с таким указанием выступил российский лидер Владимир Путин.

27 марта во дворце съездов «Мансудэ» состоялась церемония передачи медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», которой по Указу Президента Российской Федерации от 2 сентября 2024 года удостоен Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын, — сказано в сообщении.