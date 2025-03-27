Медведев допустил лишение паспорта и высылку из России одной категории граждан

Зампредседателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев призвал отбирать гражданство, если при его оформлении был нарушен закон.

С такой инициативой Медведев выступил во время заседания межведомственной комиссии СБ РФ. В процессе встречи был поднят вопрос применения нового правового режима – высылки нелегальных мигрантов. По словам Медведева, ответственность за соблюдение закона при оформлении гражданства должны нести не только недобросовестные сотрудники миграционных органов, но и те, кто это гражданство оформляет.

«Следует аннулировать те разрешения, те документы разрешительные, которые им выдавались, а также применять в отношении таких иностранцев режим высылки, в целом и, возможно, с лишением их гражданства, если оно получено с нарушениями закона», — заявил он.

Ранее Медведев предложил применять лазерные комплексы для защиты от беспилотников.