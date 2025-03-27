Путин в Мурманске начал совещание по развитию Арктики

В четверг президент России Владимир Путин собрал совещание по вопросам развития арктической зоны России в ходе рабочего визита в Мурманск.

На совещании также будет обсуждаться развитие арктического транспортного коридора, передает РИА «Новости».

Также в Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом «На Севере – жить!». Он приуроченк 500-летию открытия Северного морского пути.

Ранее сообщалось, что президент в Мурманской области ознакомился с мастер-планами развития опорных населенных пунктов Арктической зоны России.