Кремль рассказал о программе Путина в Мурманской области

Пресс-служба кремля рассказала о том, какая программа ожидает президента России Владимира Путина в Мурманской области.

Как рассказали в Telegram-канале Кремля, Путина ждет «насыщенная» программа. Кроме того, к сообщению также прикрепили короткое видео, на кадрах которого можно увидеть президентский кортеж.

«Владимир Путин прибыл в Мурманскую область. Впереди – насыщенная программа», — сказано в сообщении.

Путин прибыл в Мурманск

Ранее Путин прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. Его визит совпал с проведением Международного арктического форума «На Севере — жить!», который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути.