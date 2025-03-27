Президент РФ Владимир Путин прибыл в Мурманск, сообщили в Кремле. Отмечается, что у главы государства запланирована насыщенная программа. Из аэропорта в город он добрался на своем Aurus Senat Limousine.

Владимир Путин прибыл в Мурманскую область. Впереди – насыщенная программа , — говорится в сообщении.

В Мурманске стартовал Международный арктический форум, он стал площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития Арктической зоны. Эксперты, политики и бизнесмены обсудят перспективы международного сотрудничества и экологической безопасности региона. Особое внимание будет уделено Северному морскому пути, перспективам его развития и повышению эффективности логистики.

На Международном арктическом форуме также пройдут творческие встречи с авторами известных фильмов и мультфильмов об Арктике. На мероприятии можно будет встретиться с создателями мультсериала «Умка» и фильма «Северный полюс».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия не наблюдает взаимности в сотрудничестве от приарктических стран, но она продолжает быть заинтересованной в нем. По его словам, Москва выступает за то, чтобы Арктика стала зоной взаимного доверия.