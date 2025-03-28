В Кремле рассказали о поездке Путина в Мурманск

Поездка президента России Владимира Путина в Мурманск была содержательной и насыщенной. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

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«Вчера состоялась весьма насыщенная и содержательная поездка Путина в Мурманск по случаю Арктического форума, [было] много мероприятий в полях этого форума», — сообщил Песков.

Глава государства, по его словам, в пятницу, 28 марта, уже находится в Москве и работает в Кремле.

Путин прибыл в Мурманск с рабочей поездкой 27 марта. В городе прошел Международный арктический форум, посвященный 500-летию открытия Северного морского пути. Президент поднялся на борт атомного крейсера «Архангельск», принял участие в спуске на воду атомной подлодки «Пермь», а также встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.