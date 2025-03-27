В России отреагировали на план Европы по размещению войск на Украине

Lenta.ru

России совершенно ни к чему приближение к ее границам войск НАТО, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она отреагировала на соответствующий план Европейского союза (ЕС) в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что на Западе рассматривают разные варианты размещения своих военных сил для «содействия» урегулированию украинского конфликта, в частности развертывание сил вдоль реки Днепр, на западе Украины или даже в соседней стране.

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Изначально речь шла о том, что НАТО не должно быть у границ России, и ничего не изменилось, обратила внимание депутат.

«Мы к этим сценариям плохо относимся. Украина и была привлечена в этот конфликт, чтобы потом к нам подобраться поближе, всем это понятно. Президент наш [Владимир Путин] будет обсуждать это с [американским лидером Дональдом] Трампом, я так понимаю. Наверное, это предмет обсуждения, но сам факт — нам приближение к нашим границам совершенно ни к чему», — поделилась Журова.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл детали подготовленного совместно с премьер-министром Великобритании плана по Украине. Политики предложили «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры», подразумевающее прекращение огня на один месяц. На втором этапе на Украину будут введены миротворцы.

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