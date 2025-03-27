Захарова объяснила, почему Москва контактирует с США, а не с Украиной

Причиной активных контактов Москвы с американскими представителями является невозможность прямого общения с Киевом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия ведет контакты с американской делегацией, американскими представителями, потому что сам себе Зеленский эти переговоры с нашей страной запретил вести", - пояснила она в ходе брифинга для журналистов.

Напомним, в октябре 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, в котором констатируется невозможность переговоров с российскими представителями.

Президент РФ Владимир Путин, говоря о перспективах переговоров по Украине, заявил, что Зеленский загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с РФ по мирному договору.