Небензя рассказал о непоколебимом авторитете России в ООН

Авторитет России в Организации Объединенных Наций (ООН) непоколебим и растет, несмотря на все интриги западных государств. Об этом заявил постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя во время своего выступления по видеосвязи на Международном научно-дипломатическом конгрессе, передает ТАСС.

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Он отметил, что «никакая турбулентность последних лет» не повредит российскому авторитету.

«Авторитет России в ООН вырос, как и выросло уважение к нашей стране за твердую и не конъюнктурную позицию по отстаиванию своих интересов», — добавил Небензя.

Дипломат также заявил об усилении голоса глобального Юга в ООН.

До этого Небензя заявлял, что Европейский союз окончательно оформился в «русофобский блок», который поставил свое благосостояние на кон в борьбе с Россией. Он отметил, что в этой борьбе Евросоюз терпит поражение.

Ранее в США рассказали об успехах России по «расколу» НАТО.