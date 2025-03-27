Захарова оценила готовящуюся Украиной конференцию по Буче

Готовящаяся Украиной и Великобританией международная конференция по Буче — это провокация, на которой участники попытаются заново изложить недостоверные сведения о произошедших в городе событиях. Соответствующее заявление сделала официальный спикер МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

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«Эта провокация станет еще одним шагом, направленным на то, чтобы в очередной раз достать из пыльных шкафов старые методички и попытаться представить уже в новой обертке якобы причастность вооруженных сил России к постановке в Буче», — поделилась своей точкой зрения представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в апреле 2022 года в западных СМИ с подачи Киева распространились данные о якобы убитых военнослужащими Вооруженных сил России жителях Бучи. При этом многочисленные комментаторы указывали на то, что в роли "трупов, которые перемещались с места на место", снимались живые люди.

Захарова, комментируя соответствующие сведения, подчеркивала отсутствие ответа профильных организаций на запросы российской стороны о погибших в Буче. Как указывала представитель МИД РФ, это молчание свидетельствует об инсценировке инцидента Киевом при участии Британии и США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позорищем позицию Запада по инсценировке "трагедии" в Буче. Глава российского дипломатического ведомства напомнил, что Запад так и не предъявил список "погибших" в Буче.

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