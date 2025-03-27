Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о необходимости продолжения диалога с США по черноморской инициативе. Его слова приводит ТАСС.

По словам дипломата, сейчас российская сторона получила от Вашингтона только самые общие реакции на условия прекращения обстрелов судов в Черном море, среди которых снятие санкций с «Россельхозбанка».

«Договоренности конкретного свойства о том, что будет дальше происходить, на сегодня нет, но над этим мы работаем», — подчеркнул он.

Также Рябков заявил, что Россия никогда не уклонялась от контактов с Западом, но теперь стала получать сигналы от готовности к взаимоуважительному диалогу.

25 марта США и Украина завершили второй раунд переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Сколько продлились переговоры, не уточняется. По данным Белого дома, США и Украина в ходе встречи в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море.