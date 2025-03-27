Захарова раскрыла маниакальное желание властей Эстонии

Власти Эстонии имеют маниакальное желание усложнять жизнь тем, кто имеет отличную от них точку зрения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Там привыкли прибегать к абсолютно чудовищным нечистоплотным методам: от мелкопакостничества до уголовного преследования», — заявила дипломат.

Ранее стало известно, что Эстония запретит подачу документов на русском языке. Руководство республики также установит дополнительные основания для отказа в предоставлении ВНЖ, среди которых перечислено обнаружение связи заявителя с силовыми структурами иностранного государства.

Мэр Таллина Евгений Осиновский прокомментировал заседание правления социал-демократов, на котором была высказана поддержка антироссийских изменений в Конституцию Эстонии, цитатой Фридриха Ницше. Он также заметил, что социал-демократы все еще поддерживают внесение изменения в Конституцию, которое «лишает граждан России и Белоруссии права голоса, но сохраняет его для лиц без гражданства».