В МИД России выступили против планов Парижа построить военную базу на Майотте

Россия против милитаризации любых территорий, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя планы Парижа о строительстве новой военной базы на острове Майотта.

«Это в полной мере относится к весьма чувствительной зоне Индийского океана... Мы воспринимаем сообщения о возможном строительстве еще одной военной базы на острове как рецидив неоколониальных инстинктов Парижа», — цитирует её РИА Новости.

Обозреватель британского журнала Spectator Джонатан Миллер, комментируя беспорядки в заморских департаментах Франции, заявил, что колониальная империя Макрона разваливается на части.