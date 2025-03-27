Хинштейн рассказал о подлой атаке ВСУ в районе Суджи

Сотрудник отдела полиции недавно освобожденной Суджи Курской области получил ранение при очередной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио курского губернатора Александр Хинштейн в Telegram.

По словам чиновника, ВСУ запустили дрон по автомобилю в Суджанском районе, в машине находился полицейский. Атаку Хинштейн назвал подлой и варварской.

«Серьезных травм у мужчины нет, сейчас он обследуется амбулаторно», — рассказал врио губернатора.

Чиновник призвал жителей Курской области быть крайне внимательными и соблюдать безопасность.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил о сложной ситуации в регионе и выходе военных на боевые позиции.