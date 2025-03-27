Захарова назвала «припадком бешенства» убийства ВСУ российских военкоров

Остервенение, с которым Киев наносит удары по российским журналистам, уже не поддается никакому описанию. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

«То остервенение, буквально припадок бешенства, с которым в последние дни экстремисты, террористы [Владимира] Зеленского рыщут в поисках безоружных корреспондентов и их съемочных групп, как они наносят по ним удары из всех возможных видов вооружений, поставляемых Западом, уже не поддается никакому описанию», - констатировала дипломат.

По словам Марии Захаровой, только за последние дни целенаправленными атаками были убиты четыре представителя средств массовой информации России, трое, не считая других гражданских лиц, получили тяжелые ранения.

26 марта Первый канал сообщил о гибели своего военкора Анны Прокофьевой в районе российско-украинской границы в Белгородской области. Видеооператор Дмитрий Волков получил тяжелые ранения. Автомобиль со съемочной группой подорвался на мине.

24 марта стало известно, что в результате обстрела ракетами HIMARS погибли журналист «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Военкор «Московского комсомольца» Никита Гольдин получил серьезные ранения. В этот же день появилось сообщение о том, что в Суджанском районе Курской области получил осколочные ранения корреспондент ТАСС Михаил Скуратов.