В России решительно несогласны с развертыванием западных миротворческих сил на территории Украины.

Это может привести к прямому военному конфликту между Москвой и НАТО, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Москва категорически против размещения „миротворцев“ Запада на Украине, это чревато прямым столкновением РФ с НАТО», — заявила Захарова, ее слова передает ТАСС.

Она также отметила, что инициативы Франции и Англии, представленные как «миротворческая операция», на самом деле могут скрывать планы боевой интервенции на Украину.

Ранее издание Telegraph писало, что британские военные назвали политическим театром планы главы правительства Кира Стармера по отправке миротворцев на Украину. Бойцы выражают сомнение в наличии четкого плана у такой миссии, указывая на отсутствие детализации предложения. Также стоит отметить, что ни Россия, ни США не выразили поддержку идее создания подобной коалиции под руководством Великобритании, передает «Национальная служба новостей».