Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с главой МИД КНР Ван И. Об этом сообщает МИД РФ.

Встреча пройдет 1 апреля в Москве. Министры намерены обсудить урегулирование украинского кризиса, двусторонние отношения и контакты на высшем уровне.

Ранее Лавров рассказал, что у России и Китая есть проблемы во взаимоотношениях, во многом они объясняются санкциями. По его словам, из-за санкций некоторые весьма перспективные совместные проекты в Сибири сейчас отложены, но стороны никуда не торопятся.

При этом министр подчеркнул, что у России еще никогда не было таких хороших и доверительных отношений с Китаем на долгосрочную перспективу.