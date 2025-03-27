Паслер прокомментировал итоги своей работы в Оренбуржье

Назначенный накануне врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подвел итоги своей деятельности на посту главы Оренбуржья. Он поблагодарил оренбуржцев за поддержку и выразил уверенность, что работа по всем важным направлениям будет продолжена новым руководителем Евгением Солнцевым и командой правительства региона.

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Как отметил в своем Telegram-канале Денис Паслер, вчера на встрече в Кремле он принял предложение президента РФ вернуться в родную Свердловскую область.

"Уважаемые оренбуржцы! С 2019 года я вместе с вами работал на благо региона. Эти 6 лет - значимый этап в моей жизни, который, безусловно, дал мне многое: огромный опыт, силы для решения важных задач, вашу поддержку, - подчеркнул Денис Паслер. - Вместе мы достойно справлялись с серьезными вызовами: пандемия, проведение специальной военной операции, беспрецедентный паводок-2024. Во всех сложных ситуациях я убеждался, что оренбургский характер - это мощь. Это стойкость, уверенность, инициативность, умение отстаивать свое мнение и высочайшая работоспособность".

В числе главных достижений бывший глава Оренбуржья назвал то, что за этот период удалось перезапустить экономику региона, сохранить многие предприятия и привлечь в область крупных инвесторов.