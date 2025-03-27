Пушков сделал заявление об убийстве российских журналистов

Комиссия верхней палаты российского парламента по информационной политике и взаимодействию со СМИ направила обращения международным организациям с призывом осудить убийства российских журналистов в последние дни в зоне боевых действий, заявил в интервью ТАСС глава комиссии Алексей Пушков.

По словам собеседника агентства, российская сторона направила обращения к генсекретарю ООН Антониу Гуттеришу, Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, спецдокладчику ООН по вопросу о праве на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан, гендиректору ЮНЕСКО Одри Азулай и представителю ОБСЕ по вопросам свободы слова Яну Брату. Все они по долгу службы обязаны заниматься защитой прав и жизни журналистов, поделился своей точкой зрения Пушков.

Комиссия Совфеда призвала осудить убийства журналистов, поскольку, согласно международному гуманитарному праву, журналисты классифицируются как гражданские лица, а преступления против них должны быть приравнены к военным преступления, объяснил Пушков.

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева трагически погибла в Белгородской области во время выполнения редакционного задания. Ее съемочная группа, в составе которой был также оператор Дмитрий Волков, подорвалась на мине в приграничной зоне. В результате взрыва журналистка скончалась на месте, а ее коллега получил ранения.

Лавров высказался об убийствах российских журналистов

Анне Прокофьевой было 35 лет. Она окончила РУДН, свободно владела испанским языком и долгое время работала в испанской редакции агентства «Россия Сегодня». В 2023 году она присоединилась к команде Первого канала и освещала события в зоне специальной военной операции.

Трагедия произошла всего за несколько дней до ее дня рождения. Первый канал выразил соболезнования родным и близким журналистки, отметив ее профессионализм и самоотверженность в работе.

Ранее журналист «Известий» Александр Федорчак, а также оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели попали под обстрел в ЛНР. Об этом стало известно 24 марта. Сохранить им жизнь не удалось. В Москве случившееся назвали террористическим актом.