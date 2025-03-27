ФСБ раскрыла схему украинских спецслужб по вербовке россиян

Сотрудники украинских спецслужб, действуя под прикрытием американской организации RAND Corporation, ведут работу по вербовке людей в России. Также они предпринимают попытки по сбору информации, которая касается специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Как отмечается, украинские спецслужбы через мессенджеры устанавливают контакт с гражданами России, которые, предположительно, имеют отношение к военной сфере, и предлагают им сотрудничество с RAND Corporation за вознаграждение. Задача этих взаимодействий — добыть конфиденциальную информацию о том, как используется стратегическая авиация ВКС России в боевых условиях, а также о количестве и расположении подразделений ВС России, участвующих в СВО.

RAND Corporation — это аналитический центр, который занимается исследованиями и предоставляет консультационные услуги. Часть исследований, связанных с безопасностью США, является конфиденциальной. В 2023 году деятельность организации была признана нежелательной в России.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что второй секретарь посольства Великобритании Москве и супруг первого секретаря политического отдела дипмиссии лишены аккредитации за указание ложных сведений и признаки ведения ими разведывательной работы.