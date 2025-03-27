Матвиенко: Киев специально преследует российских военкоров
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента заявила, что киевский режим в агонии все больше показывает звериную сущность и специально отслеживает российских военкоров. Об этом сообщает ТАСС.
Она уточнила, что те, кто поставляет оружие и разведывательные данные Украине, «тоже несут ответственность за такие теракты».
«Киевский режим в агонии показывает свою звериную сущность, осуществляя террористические акты», - отметила Матвиенко.
По ее словам, украинские военные специально отслеживают, преследуют и создают все условия для того, чтобы бороться с правдой, которую рассказывают российские военные корреспонденты.
«Они просто охотятся за нашими героическими журналистами», - подчеркнула она.