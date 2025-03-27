В Москве готовятся к визиту Ким Чен Ына

Глава КНДР Ким Чен Ын посетит Россию, на данный момент ведется подготовка его визита. Как сообщает ТАСС, об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на полях конференции Российского совета по международным делам «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений».

Напомним, что прошлый визит Ким Чен Ына в Россию прошел с 12 по 17 сентября 2023 года. Он стал первым после четырехлетнего перерыва. Северокорейский лидер приехал во Владивосток на бронепоезде, а после вместе с Путиным они посетили космодром Восточный. Позднее главы государств провели переговоры.

В июне 2024 года Путин совершил ответный визит в Пхеньян. Там главы государств подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он вступил в силу с 4 декабря 2024 года.