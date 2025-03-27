Лавров сообщил, в какую страну готовится визит Путина

Визит президента России Владимира Путина в Индию готовится. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении участникам конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений».

Лавров рассказал, что российский лидер принял приглашение главы индийского правительства Нарендры Моди.

«Готовится визит главы российского государства в Республику Индия», — добавил он, не уточнив, когда поездка Путина может состояться.

Напомним, что в октябре Путин и Моди провели встречу «на полях» саммита БРИКС в Казани. Индийский МИД заявлял, что лидеры рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах. Тогда же премьер-министр пригласил президента РФ приехать в Индию для участия в 23-м ежегодном российско-индийском саммите.