В Госдуме ответили на атаки ВСУ по энергообъектам в России

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетические объекты России сводят на нет усилия по мирному урегулированию конфликта.

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Об этом, комментируя ситуацию, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, его цитирует ТАСС.

«Зеленский давно не управляет большей часть нацистских воинских формирований. Он лишь имитирует свою заинтересованность в мирных инициативах [президента США] Дональда Трампа и свою способность контролировать режим прекращения огня», — сказал парламентарий.

Атаки ВСУ, по его мнению, могут стать сигналом для Вашингтона на радикальную смену риторики в отношении Зеленского. США, уверен Шеремет, больше не позволят «водить Трампа за нос».

В Минобороны уличили Киев в атаках на энергообъекты России

Днем ранее, 26 марта, Минобороны сообщало, что ВСУ за сутки нанесли удары по трем энергообъектам в России. Сначала под удар попал объект в Курской области, затем — в Брянской, и впоследствии — хранилище газа в районе мыса Тарканхут в Крыму.

Атаки произошли на фоне переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Там Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, по которым с 18 марта 2025 года Москва и Киев отказываются наносить удары. Речь идет про объекты энергосистемы.