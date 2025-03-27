Захарова назвала цели нового посла США в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что новый посол России в США Александр Дарчиев займется восстановлением работы российского посольства, которая блокировалась в течение многих лет. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева чрезвычайным и полномочным послом России в США. По совместительству он будет постоянным наблюдателем РФ при организации Американских государств в Вашингтоне.

Захарова отметила, что Дарчиеву предстоит крайне сложная работа, поскольку администрация экс-президента США Джо Байдена долгое время блокировала деятельность посольства РФ.

«Огромное количество задач стоит особенно вот на этом направлении», - подчеркнула представитель МИД.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что главными задачами Дарчиева станут развитие отношений со Штатами и защита российских интересов. До этого назначения Дарчиев занимал пост директора департамента Северной Америки МИД РФ. Также он работал в посольстве России в США в 2005-2010 годах на посту советника-посланника и был послом РФ в Канаде в 2014-2021 годах.