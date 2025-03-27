Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский потерял контроль над частью вооруженных сил Украины, которая состоит из иностранных наемников и националистов.

Он уточнил, что все попытки договориться с Зеленским о мире — это напрасно потраченное время, поскольку украинский лидер зациклен на продолжении военного конфликта, чтобы как можно дольше задержаться у власти.