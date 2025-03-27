В Госдуме заявили, что Зеленский потерял контроль над частью ВСУ

Московский Комсомолец

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский потерял контроль над частью вооруженных сил Украины, которая состоит из иностранных наемников и националистов.

В Госдуме заявили о потере контроля Зеленским над частью ВСУ
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Он уточнил, что все попытки договориться с Зеленским о мире — это напрасно потраченное время, поскольку украинский лидер зациклен на продолжении военного конфликта, чтобы как можно дольше задержаться у власти.

«Недоговороспособность Зеленского заключается в том, что у него полностью отсутствует контроль над частью ВСУ, преимущественно состоящий из иностранных наемников, которые находятся под непосредственным контролем Британии, и заклятых нацистов», - отметил Шеремет.
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