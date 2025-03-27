Новый посол РФ в США займется вопросами возобновления авиасообщения

Российский посол в США Александр Дарчиев займется возобновлением авиасообщения между двумя странами и другими вопросами. Об этом он сообщил журналистам по прилете в США, передает РИА Новости.

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Он рассказал, что «предметно» займется облегчением визовых процедур для сотрудников дипмиссий и граждан РФ, упрощением режима поездок в США для дипломатов в рамках их профессиональной деятельности.

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Кроме того, посол обещал изучить такие «трудные вопросы», как возвращение в собственность РФ шести конфискованных объектов недвижимости.

По его словам, практическая работа «взяла хороший темп, который можно и нужно наращивать».

Александр Дарчиев был назначен на этот пост президентом РФ Владимиром Путиным в марте этого года. До него российскую дипмиссию с 2017 по 2024 год возглавлял Анатолий Антонов. Летом 2024 года он вернулся в Россию. 10 октября Путин официально уволил дипломата с должности посла.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, главными задачами нового посла Дарчиева станет развитие отношений РФ и США, а также отстаивание интересов Москвы за океаном.

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