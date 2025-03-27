Вице-премьер РФ Оверчук встретится в Китае с руководством Госсовета КНР

Вице-премьер России Алексей Оверчук, прибывший в Китай во главе российской делегации на Боаоском азиатском форуме, проведет встречу с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Об этом пишет ТАСС.

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Помимо этого, политик проведет переговоры с главой временного правительства Бангладеш Мухаммадом Юнусом и министром финансов Пакистана Мухаммадом Аурангзебом.

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Ранее сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в мае планирует посетить Россию. Ожидается, что бразильский лидер встретится с Владимиром Путиным. Затем Лула да Силва намерен отправиться в Китай для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Между тем спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что встреча Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом может состояться в ближайшие месяцы.