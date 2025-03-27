Посол Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США

В российско-американских отношениях открылось «окно возможностей». Такое мнение высказал посол РФ в США Александр Дарчиев.

«Отрадно, что мое пребывание в США как российского посла начинается в условиях, когда в наших двусторонних отношениях появилось определенное „окно возможностей. Президенты наших стран поставили задачу восстановить межгосударственные связи, фактически разорванные командой (экс-президента США — ред.) Джо Байдена, и нормализовать деятельность дипломатических представительств России и США“, — сказал Дарчиев РИА Новости, по прилете в США.

Новый посол России в США отправляется в Вашингтон

Александр Дарчиев, недавно назначенный послом РФ в США, прибыл в Вашингтон, заменив на этом посту Анатолия Антонова, чья дипломатическая миссия завершилась в октябре 2024 года. Назначение Дарчиева было одобрено американской стороной.