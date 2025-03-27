Нарышкин: руководство ЕС запугивает обывателей, используя методички Геббельса

Руководство ЕС взяло на вооружение пропагандистские приемы Третьего рейха для запугивания европейцев. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

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«Подобно геббельсовскому министерству народного просвещения и пропаганды Гендиректорат Еврокомиссии по связям с общественностью составил план централизованной кампании по внедрению в общественное сознание устойчивых русофобских нарративов. В европейцев вколачивают идею, что Россия — „второсортная держава“, — цитируют Нарышкина в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

СВР: Руководство ЕС взяло на вооружение пропагандистские приемы Третьего рейха

Это, по мнению Нарышкина, связано с желанием Запада переписать историю Второй мировой войны и уменьшить роль Москвы в победе над нацизмом. Ранее это обсуждалось и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, указывавшим на попытки Запада переосмыслить исторические события.