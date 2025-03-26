Глава МИД России Сергей Лавров дал совет Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает «Пул N3».

По словам Лаврова, территориальную целостность Украины «не уважают», потому что сам Зеленский «не уважает свой народ». Как объяснил дипломат, сегодня правительство Зеленского «запрещает» украинцам говорить на родном языке и помнить свою историю. При этом Киев, как считает Лавров, управляется странами Запада, которые не представляют интересы граждан Украины.

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«Понятное дело, те, кто сейчас руководят Украиной при “кукловодстве” западных покровителей, не представляют интересов огромной части населения. Крым и Донбасс, Новороссия – это давно закрытые вопросы. Учитывая то, как итоги референдума на этих территориях отражены в нашей Конституции. Чтобы твою территориальную целостность уважали, уважай свой народ. Не запрещай ему говорить на родном языке, помнить свою историю, воспитывать своих детей так, как тебя деды, прадеды, отцы и матери воспитывали», — заявил Лавров.

Ранее Лавров назвал новые регионы России «давно закрытыми» вопросами.