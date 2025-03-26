Путин назначил врио губернаторов в двух российских регионах

Президент России Владимир Путин назначил врио губернаторов в Свердловской и Оренбургской областях. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что врио губернатора Свердловской области был назначен Денис Паслер. Ранее эту должность с 2012 года занимал Евгений Куйвашев.

Российский сенатор попросила об отставке

«Принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева Евгения Владимировича по собственному желанию. Назначить Паслера Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области», — говорится в указе.

Врио губернатора Оренбургской области был назначен Евгений Солнцев. Ранее он возглавлял правительство ДНР.