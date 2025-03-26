Путин предложил Солнцеву возглавить Оренбургскую область

Национальная Служба Новостей

Президент России Владимир Путин предложил председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву стать временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.

Путин предложил Солнцеву возглавить Оренбургскую область
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Это предложение было сделано в ходе встречи с Солнцевым в Кремле, где Путин отметил, что эта должность предполагает более широкий спектр обязанностей и возможностей.

Солнцев принял предложение и выразил готовность возглавить регион. На данный момент не сообщается, когда состоится официальное назначение.

Ранее президент России предложил нынешнему губернатору Оренбургской области Денису Паслеру возглавить Свердловскую область, передает «Радиоточка НСН».

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