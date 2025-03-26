Лавров высказался об убийствах российских журналистов

Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов от рук ВСУ, назвав это ярким свидетельством готовности украинских нацистов и дальше грубо нарушать нормы международного гуманитарного права. Его слова приводят «Известия».

Свое обращение Лавров направил главам Первого канала, «Красной звезды» и «Известий».

«От имени коллектива МИД и от себя лично выражаю вам и всем вашим коллегам глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой, корреспондента МИЦ "Известия" Александра Федорчака, оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели», — сказал министр иностранных дел.

Первый канал прокомментировал гибель военкора

По словам Лаврова, работа военных журналистов играет важную роль в распространении правдивой информации о событиях в зоне СВО и является примером честной и самоотверженной журналистики. Глава МИД отметил, что их деятельность позволит миру «узнать о зверствах, чинимых киевским режимом».