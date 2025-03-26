Российский сенатор попросила об отставке

Сенатор от законодательного органа Республики Тыва Дина Оюн подала в отставку. Об этом сообщил глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

«Дина Ивановна [Оюн] написала заявление о сложении своих полномочий по собственному желанию. Сегодня это заявление мы рассмотрели на Совете палаты и завтра на пленарном заседании палата примет соответствующее решение», — сказал Тимченко.

Он уточнил, что Дина Оюн не участвовала в последних выборах в Верховный Хурал (парламент) Тувы, что делает невозможным ее продолжение в должности сенатора от нового состава парламента. В связи с этим и было принято решение о сложении полномочий с ее стороны.

Полномочия Оюн закончились еще в сентябре прошлого года. Однако сенатор продолжила работать, так как Верховный Хурал не успел тогда назначить нового сенатора.