Официальный представитель МИД России Мария Захарова продемонстрировала главную цель специальной военной операции на Украине на примере короткого видеоролика из Курской области. По ее словам, этот материал ясно иллюстрирует задачи, поставленные перед СВО.

«Если бы мне надо было уместить задачи СВО в несколько секунд видеокадров, я бы выбрала эти», — подчеркнула Захарова.

Заявление и видео опубликованы в telegram-канале политика.

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На кадрах зафиксирован поврежденный крест под Курском. Российский журналист Владимир Соловьев в своем telegram-канале предположил, что кто-то пытался его искривить, используя бронетехнику. Однако это им не удалось. После освобождения территорий Курской области, первым действием солдат ВС РФ стало восстановление погнутого креста.