Полянский заявил о стремлении Киева сорвать мирные договоренности

Власти Украины намерены сорвать мирные соглашения нанесением ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

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«Киев, согласившись на словах на энергетическое перемирие, продолжает планировать и осуществлять удары по энергетической инфраструктуре России, пытаясь обмануть таким образом и нас, и Соединенные Штаты Америки», — заявил дипломат на заседании Совбеза ООН.

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По его словам, Украина, таким образом, демонстрирует свою недоговороспособность, а Россия оставляет за собой право на ответ в случае продолжения подобной политики Киева.

Ранее Кремль опубликовал согласованный с Вашингтоном список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В него попали вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, в том числе электростанции, трансформаторы и распределители, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.