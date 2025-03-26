Путин сравнил Европу с Красноярским краем

Красноярский край является огромной страной, которая по территории больше, чем многие страны Европы вместе взятые. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он отметил, что Красноярский край является крупным промышленным центром, поэтому там важна организация семейных фестивалей и экологических проектов.

«Красноярский край – целая огромная страна, наверное, по территории больше, чем многие европейские государства вместе взятые», — сказал Путин в ходе заседания набсовета общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых».

Также он назвал очень важным, чтобы на таких огромных территориях «люди чувствовали себя одной семьей, несмотря на пространственную разобщенность».