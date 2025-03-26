В Госдуме захотели переименовать Волгоград

Город Волгоград должен быть переименован в Сталинград к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе отчета правительства в Госдуме за 2024 год, трансляция которого велась на сайте нижней палаты парламента. По его словам, таким образом населенному пункту будет возвращено его «подлинное имя».

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Ну и впереди у нас 80 лет Победы. Я еще раз призываю от всех. Есть еще морально-политическая атмосфера. <...> Если снова не вернут Сталинграду подлинное имя, надо прилетать вам (премьер-министру Михаилу Мишустину. — NEWS.ru), поедем все в место — аэропорт Сталинград, город Сталинград. <...> Нам надо встречать этот юбилей достойно, — сказал Зюганов.

Ранее Зюганов заявил, что для того, чтобы Россия одержала окончательную и уверенную победу во всех сферах, а не только в спецоперации, руководству страны необходимо взять другой финансово-экономический курс. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что капитализм в нынешней форме зашел в тупик.

До этого Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за год заявил, что ВВП России впервые в истории превысил отметку в 200 трлн рублей по итогам 2024 года. По его словам, этот показатель вдвое превышает цифру по итогам 2020 года.