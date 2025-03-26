Путин высказался о друзьях России
У России очень много друзей во всем мире. Об этом на заседании наблюдательного совета «Движения первых» заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.
Он указал, что на Западе есть люди, которые «не понимают Россию, но это не мешает стране жить и развиваться».
«У нас очень много друзей, везде: и на западе, и на востоке, и на севере, и на юге — во всем мире», — добавил Путин.
При этом он призвал увеличивать число граждан, которые понимают и хотят жить с РФ в мире и дружбе. Для этого, по мнению президента России, необходимо вести активную и эффективную работу с молодежью, детьми и подростками, которые «создают основу будущего страны и дорожат этой страной».
«Смотреть и идти надо только вперед. Это такая вещь тонкая, но она очень важная. Россия – это страна, устремленная в будущее на основе фундамента, который нам достался от наших предков», — заключил Путин.