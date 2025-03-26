Путин высказался о друзьях России

Аксинья Кравченко

У России очень много друзей во всем мире. Об этом на заседании наблюдательного совета «Движения первых» заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Путин высказался о друзьях России
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Он указал, что на Западе есть люди, которые «не понимают Россию, но это не мешает стране жить и развиваться».

«У нас очень много друзей, везде: и на западе, и на востоке, и на севере, и на юге — во всем мире», — добавил Путин.

При этом он призвал увеличивать число граждан, которые понимают и хотят жить с РФ в мире и дружбе. Для этого, по мнению президента России, необходимо вести активную и эффективную работу с молодежью, детьми и подростками, которые «создают основу будущего страны и дорожат этой страной».

«Смотреть и идти надо только вперед. Это такая вещь тонкая, но она очень важная. Россия – это страна, устремленная в будущее на основе фундамента, который нам достался от наших предков», — заключил Путин.