В Госдуме прокомментировали задержание главы Гагаузии

Задержание главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул противоречит базовым принципам международного права, о которых активно говорит молдавский президент Майя Санду. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. Ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.

«Задержание Евгении Гуцул противоречит базовым принципам международного права, о которых так активно говорит действующий президент Молдовы», — прокомментировал это Даванков.

По его мнению, Молдавии нужно окончательно определиться, с кем они хотят быть — с Россией или Евросоюзом. Если Кишинев выберет первый вариант, то ему следует освободить Гуцул, а если второй — то, как минимум, перестать нарушать их же законы, заключил Даванков.