Необходимо совершенствовать и наращивать инфраструктуру общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организации в национальном центре «Россия», пишет РИА Новости.

«Необходимо и дальше наращивать, совершенствовать инфраструктуру движения. Оно должно быть везде, где есть дети и подростки», — отметил он.

Кроме того, молодежная организация должна давать равные возможности ребятам повсеместно, на всей территории России, подчеркнул Путин.

Глава государства обратил внимание на то, что «Движение первых» включает 11 млн человек.